Samp, Ferrero: sceglierò un allenatore motivato

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero aspetta la decisione di Gennaro Gattuso ma intanto lo punzecchia in un’intervista ai media locali.

“Non voglio un allenatore che si debba convincere, voglio una persona che abbia voglia ed entusiasmo di allenare la mia Sampdoria” ha detto il presidente blucerchiato che ha sondato anche Gianni De Biasi.

Insomma la scelta è tutt’altro da essere definita, il patron Ferrero vuole avere una persona convinta che possa mettere ordine in un ambiente in pieno subbuglio sia per la difficile situazione di classifica sia per la difficile situazione societaria che è ancora di difficile soluzione per tornare in tranquillità.