Samp, Ekdal: Vittoria di Udine dedicata ai tifosi

In Udinese-Sampdoria Albin Ekdal è stato un principe del centrocampo: sempre elegante, sempre misurato, sempre nel punto giusto. Ha fatto cose che non si vedono tutti i giorni, come una demi-rouleta con verticalizzazione annessa davvero da applausi. La sua analisi post-gara però parte dalla concretezza difensiva della squadra: «Abbiamo ottenuto una bellissima vittoria, ma era importante innanzitutto non prendere gol. Ora vogliamo vincere anche l’ultima. Non dobbiamo mollare: questo è quel che ci ha detto il mister. Bisognava vincere per noi e per i tifosi: lo abbiamo fatto».

Lavoro. Adesso il Parma, poi EURO 2020 e dopo… «Poi l’appuntamento è a dopo le vacanze – sorride lo svedese -. Questo è stato un anno particolare, un po’ triste perché senza pubblico: abbiamo fatto il nostro lavoro raggiungendo presto la salvezza, ma cercheremo il prossimo anno di fare meglio. Io personalmente sono abbastanza contento, ma si può sempre migliorare».