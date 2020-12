Samp-Crotone, Silva: Sto proseguendo la mia crescita

Adrien Silva sta crescendo di condizione. La conferma arriva il diretto interessato nel post-partita di Sampdoria-Crotone ma lo si vede ad occhio nudo. E Claudio Ranieri non può che gioire per il rendimento sempre migliore del portoghese ex campione d’Europa. «Sto raggiungendo la mia forma migliore – ammette il numero 5 con soddisfazione -, sto lavorando giorno dopo giorno per arrivare al cento per cento, per aiutare sempre la meglio i compagni. Oggi abbiamo fatto i punti di cui avevamo bisogno».

Prestazione. «Anche nelle sconfitte non abbiamo mai cambiato mentalità – aggiunge Silva -. Avremmo meritato di ottenere qualche punto in più e queste due vittorie lo dimostrano. Abbiamo fatto davvero una grande prestazione. Già mercoledì eravamo andati ad imporci fuori casa contro una buona squadra e oggi abbiamo replicato».