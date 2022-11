Samp, contro il Lecce per sfatare il tabù Ferraris

La Sampdoria ha perso due delle ultime tre partite di Serie A contro squadre neopromosse (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 16 sfide contro avversarie provenienti dalla Serie B.

La Sampdoria ha perso tutte le ultime quattro partite interne di campionato e solo due volte nella sua storia in Serie A è arrivata a cinque sconfitte di fila in casa: nel 1976 e nel 2011. La Sampdoria ha perso le ultime tre partite di campionato con un punteggio complessivo di 0-7: i blucerchiati potrebbero registrare quattro sconfitte consecutive in Serie A senza trovare alcun gol per la prima volta dal marzo 2006 (quando arrivarono a cinque sotto Walter Novellino).

La Sampdoria non trova il gol al Ferraris da tre partite di campionato; la squadra ligure non resta a secco per quattro match consecutivi in casa dal marzo 1976 (quattro escludendo la sconfitta a tavolino contro l’Inter). La Sampdoria è soltanto una delle due squadre (al pari della Cremonese) a non avere ancora vinto un match interno in questo campionato: due pareggi e cinque sconfitte nelle sette gare giocate finora dai blucerchiati al Ferraris. Dopo il successo per 2-1 contro l’Atalanta, il Lecce potrebbe ottenere due successi consecutivi in Serie A per la prima volta dal febbraio 2020: tre in quell’occasione, quando sulla panchina sedeva Fabio Liverani. Dopo il pareggio contro l’Udinese alla 13ª giornata, il Lecce potrebbe restare imbattuto per due trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dall’ottobre 2019, quando la seconda fu proprio un pareggio contro la Sampdoria al Ferraris.