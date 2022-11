Genoa Loco, sogno Bielsa in caso di separazione da Blessin

Il Genoa attende il Como al Ferraris e Blessin vuole una svolta nel campionato di vertice del Grifone.

Blessin non sembra più così saldo sulla panchina del Grifone. Dopo la sconfitta con la Reggina, in casa Genoa sembra essere arrivata aria di cambiamento in panchina. Infatti il Grifone starebbe pensando di esonerare Blessin, aprendo diversi scenari sulla possibile figura del suo successore. Tra i nomi fatti per sostituire il tecnico tedesco sarebbero profili esperti di Serie B, tra i tanti Andreazzoli e Semplici ma soprattutto colui che rappresenterebbe il sogno per i tifosi rossoblu, ovvero il Loco Bielsa. Per ora solo una voce senza concretezza.