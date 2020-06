Samp, chiusa la settimana con una partitella

Ancora una partitella in famiglia a chiudere la settimana di lavoro della Sampdoria. Claudio Ranieri ha diviso il gruppo in due squadre che, dopo una prima fase di riscaldamento a secco e attivazione con il pallone, si sono affrontate sul campo 2 del “Mugnaini”.

Gol. Fabio Quagliarella sblocca il risultato nel primo tempo e illude i blucerchiati in semplice divisa da allenamento ma nella ripresa le pettorine arancioni rimontano: Bartosz Bereszynski ristabilisce la parità con un gran gol al volo da fuori area e Federico Bonazzoli di testa firma il definitivo 2-1 proprio allo scadere.

Ripresa. Alla sfida non hanno preso parte Julian Chabot (scarico in palestra), Albin Ekdal, Lorenzo Tonelli e Ronaldo Vieira (specifici in campo e in palestra). Alex Ferrari continua il proprio percorso di recupero. Lo staff ha concesso domenica e lunedì di completo riposo, la ripresa è fissata per martedì pomeriggio.