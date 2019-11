Samp-Atalanta, qualche dubbio per Ranieri

Riunione video, riscaldamento atletico ed esercitazione tecnico-tattica per la preparazione della partita al “Ferraris” di oggi pomeriggio, domenica, con l’Atalanta, una gara da non sbagliare per trovare continuità..

Questo il programma svolto dalla Sampdoria di Claudio Ranieri, in azione sul campo 1 del centro sportivo “Mugnaini” alla presenza del direttore sportivo Carlo Osti. I calciatori non convocati per il ritiro serale – Gonzalo Maroni, Vasco Regini e Andrea Seculin -, domani si alleneranno nuovamente a Bogliasco.

Portieri: Audero, Avogadri, Falcone.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru.

Centrocampisti: Barreto, Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Bonazzoli, Caprari, Gabbiadini, Quagliarella, Ramírez, Rigoni.