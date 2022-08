Samp-Atalanta 0-2: Toloi e Lookman stendono i blucerchiati

La Samp perde l’esordio stagionale in campionato perdendo 0-2 al cospetto dell’Atalanta al Ferraris.

Nella prima frazione il capitano Toloi sblocca il match con un tocco sotto porta su assist di Pasalic. Nella ripresa raddoppio di Lookman in pieno recupero: poco prima al nuovo acquistato era stata annullata una rete per fuorigioco. La Sampdoria reclama per un gol annullato a Caputo sullo 0-0 e per una traversa di Quagliarella nel finale.

Inizia con un ko il campionato della Samp di Giampaolo ma con una prova che fa ben sperare per il futuro.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski (13′ st Depaoli), Ferrari, Colley, Augello; Vieira, Leris (34′ st Quagliarella), Rincon; Sabiri, Djuricic (13′ st Verre); Caputo (13′ st De Luca). A disposizione. Ravaglia, Villar, Murillo, Gabbiadini, Yepes, Murru, Malagrida. All. Giampaolo

ATALANTA: Musso; Toloi (27′ st Scalvini), Okoli, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle (27′ st Zortea); Pasalic (39′ st Malinovskyi); Zapata, Muriel (18′ st Lookman). A disposizione. Rossi, Sportiello, Boga, Ruggieri. All. Gasperini

Reti: 26′ pt Toloi, 50′ st Lookman.

Ammonizioni: 2′ pt Ferrari, 18′ pt Okoli, 44′ pt Pasalic, 31′ st Verre, 36′ st Musso, 37′ st Quagliarella, 38′ st Sabiri, 39′ st De Roon, 42′ st Zortea, 48′ st Hateboer.

Recupero: due minuti nel primo tempo, sei minuti nel secondo tempo.