Salvatore: il virus ora sta finalmente regredendo. E poi attacca Bucci

“S’inizia il periodo più delicato per una regione come la Liguria. Quello di Pasqua, dove siamo abituati a vedere tanti turisti e a spostarci noi stessi per le scampagnate. Quest’anno, è ovvio, nulla di questo si può fare.

Soprattutto è vietato dalle altre regioni arrivare in Liguria. Sono stati messi dei blocchi dalla Polizia stradale, dai vigili urbani di tutte le nostre città”.

Lo ha dichiarato su fb l’altro ieri la capogruppo regionale Alice Salvatore (M5S).

“E’ importante – ha aggiunto Salvatore – reggere in questo periodo perché è il momento in cui è più pericoloso tornare in giro, il virus ora sta finalmente regredendo, bisogna batterlo definitivamente.

Una comunicazione che darei anche al sindaco di Genova che a 12.500 famiglie della città ha detto di andare a prendere il buono pasto di persona in biblioteche, scuole, sedi della Polizia Locale. Cosa sbagliata.

Abbiamo una tecnologia che ci permette di evitare queste cose. Chiediamo a a tutti noi di continuare il sacrificio, ma non diamo, come amministratori, percorsi contrari.

Speriamo che tutto vada come deve, che ci sia il fermo che questa pandemia ci costringe a mettere in atto. Forza.

Insieme ce la facciamo”.