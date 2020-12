Salernitana-Entella 2-1, notte fonda per i liguri all’Arechi

Ancora una sconfitta per l’Entella nell’anticipo del turno infrasettimanale all’Arechi contro la Salernitana.

I campani sono padroni del campo già nel primo tempo, premono a più riprese ma la difesa ligure tiene. Al 38′ arriva anche il vantaggio ospite: Koutsopias serve Mancosu che in area di rigore castiga Belec. Castori stravolge i suoi all’intervallo, inserendo Cicerelli e Djuric per Anderson e Gondo. Proprio Cicerelli, dopo soli due minuti, ispira la rete del pareggio segnata di testa da Tutino. Il prodotto del vivaio del Napoli è chiaramente il più ispirato, è lui a guadagnarsi il penalty che Djuric trasforma a metà frazione.

L’Entella non ha la forza per reagire, la Salernitana sfiora il 3-1 in un paio di occasioni e alla fine si accontenta della vittoria di misura. Sempre più a rischio la panchina di Vivarini, alla sesta sconfitta in campionato in altrettante gare dal suo arrivo al posto di Tedino.