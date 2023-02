Sabrina Morelli e la sua poesia. Con il libro “Tra Corpo e Anima” l’autrice sarà a Casa Sanremo Writers l’8 Febbraio 2023.

Sabrina Morelli e la sua poesia, tutti i dettagli.

La poesia che coinvolge l’anima e cattura il corpo e poi, come un percorso a ritroso, torna e risale nell’anima. Sabrina Morelli, selezionata per Casa Sanremo writers 2023, gioca con la sensualità e la profonda riflessione dell’Essere, nell’Essere.

Esordisce con questa raccolta “Tra Corpo e Anima”, che crea alte aspettative!

La poetica di Sabrina non è solo prettamente sensuale, al contrario, è molto variegata, infatti la stessa scrive riguardo a qualsiasi sentimento susciti grande emozione, oscillando dalla passione all’amore, dalla felicità al dolore in maniera simbiotica con il proprio stato d’animo. Scopo principale per Sabrina è comunicare le proprie sensazioni e condividerle con chi la segue ed apprezza. Attualmente nel suo cassetto ha diversi progetti pronti per essere pubblicati.

Nella squadra SBS Comunicazione (http://www.sbscomunicazione.it) che le ha organizzato un tour tra interviste e partecipazioni TV e radio, sarà possibile incontrare la Morelli alla Libreria Ubik di Sanremo, in via Roma 91, domenica 12 febbraio, dalle 10. Al Palafiori, invece, l’8 febbraio. Ecco una intervista esclusiva per i lettori di Liguria Notizie.

Descrizione del libro:

Tra Corpo e Anima la mia prima silloge, una raccolta di poesie, pensieri e molto, molto altro, ovviamente correlata da immagini uniche e bellissime che vanno dall’erotico, al sensuale, all’amore e al dolore, un dolore che mi ha accompagnato in questi ultimi due anni per la perdita di mio marito.

Insomma un mix davvero di anima e corpo che vi farà emozionare, portandovi in un mondo in cui, con le parole ed i versi, tutto è possibile.

Sabrina Morelli racconta com’è nato il libro:

“Volevo rivivere le mie sensazioni di donna sia come amore che come sensualità attraverso poesie particolari e condividerle rendendo la mia scrittura ed il mio libro, diviso in due parti, Corpo e Anima, un’esperienza unica ed emozionale.”

Qualche riga di “Tra Corpo e Anima”:

“Tra Corpo e Anima, quando l’emozione accarezza l’anima e la passione sfiora il corpo.”

La stessa autrice commenta:

“La vita è un dualismo perfetto di emozioni e desideri, di essenza e carnalità, non si deve scegliere tra sensualità e sentimento, si deve vivere tutto e nel modo più intenso possibile .”

Dove trovare il libro:

https://www.amazon.it/gp/aw/d/B0BQMRBPHY/ref=tmm_kin_swatch_0?ie=UTF8&qid=1673293830&sr=8-2

Sabrina sui social: https://www.facebook.com/sabrina.morelli1 / https://www.instagram.com/reel/Cmg4f-aPSKR/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Giorgia Cadenasso