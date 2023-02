Calcio – D. Bosco in visita al Little James

La Spezia – Don Bosco Spezia in casa del Little James a San Desiderio, dopo il recupero vittorioso a Bogliasco e il due a zero rifilato al Follo, al “Franco Cimma” (di Pagliari). Si gioca domenica 5/2, ore 15, per la 5.a giornata del girone di ritorno; nel Girone B del campionato di Promozione ligure.

<Nel turno d’andata da noi – mister Clodio Bastianelli intanto mette in guardia – si vinse tre a zero: risultato però a mia detta bugiardo…>.

Per la cronaca, ai salesiani dovrebbe mancare solo il centrocampista Francesco Pesare, per via di un acciacco. Arbitra Minniti di Genova, con assistenza tutta al femminile, composta da Denise Zanone di Chiavari e Loredana Roman di Novi Ligure.