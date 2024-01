Sabato il 34° cimento della Sportiva Sturla

Sabato prossimo, alle 11:30, si svolgerà il tradizionale Cimento della Befana organizzato dalla Sportiva Sturla.

Nella spiaggia sottostante la sede dell’ultracentenaria società biancoverde, insignita nel 2023 del Collare d’Oro al Merito Sportivo (massima onorificenza Coni), si daranno appuntamento coraggiosi uomini e donne di ogni età per sfidare le acque fredde del Golfo di Sturla e salutare il 2024.

Contestualmente verrà realizzata, a cura dei volontari dell’associazione Spazzapnea, una pulizia dei fondali antistanti la sede della A.S.D. Sportiva Sturla allo scopo di sensibilizzare sullo stato in cui versano le nostre coste. Alla fine della manifestazione verranno assegnati dei premi speciali e verrà distribuita la mitica pasta e fagioli a tutti i partecipanti. Iscrizioni direttamente venerdì mattina presso la sede della Sportiva Sturla a partire dalle ore 10.

Il Cimento della Befana è la prima di una serie di manifestazioni già pianificate per il 2024, anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport. A giugno il 5° Memorial Fabio Gardella di salvamento, a luglio il 37° Memorial Morena e il 20° Trofeo Panarello di pallanuoto in mare, l’8 settembre l’80° Miglio Marino di Sturla.