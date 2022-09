Sabato al Forte di Santa Tecla il concerto della Camerata Musicale Ligure “Viaggio in Italia”

Genova- Sabato 17 settembre 2022, alle 20.30, al Forte di Santa Tecla (via al Forte di Santa Tecla), sulle alture di San Fruttuoso, è in programma l’appuntamento conclusivo della IV edizione della rassegna “Al Forte al Tramonto”, organizzata dalla compagnia teatrale I Conviviali.

Protagonista dell’incontro la Camerata Musicale Ligure con il concerto “Viaggio in Italia”, un omaggio all’opera, al Novecento e alla canzone d’autore. Dopo il grande successo dello scorso anno, il gruppo musicale costituito a Imperia nel 1988 sotto la guida di José Scanu torna nei bellissimi spazi del Forte di Santa Tecla per chiudere in bellezza la rassegna estiva che dai primi di luglio ha animato il luogo.

Nella prima parte del concerto, verranno celebrati Nicolò Paganini con “Sonate per violino e chitarra” e Gioacchino Rossini con Sinfonia dall’opera “La Gazza Ladra” nella versione originale dell’epoca di Ferdinando Carulli; a seguire, un omaggio alla musica del Novecento, con brani di Astor Piazzolla “El nuove tango” e di Mario Gangi “Suite Italiana: Saltarello, Canzona, Tarantella”. A chiudere il concerto un omaggio alla canzone d’autore “in viaggio da Napoli, Genova e New York”, da Frank Sinatra a Fabrizio De André.

La Camerata Musicale Ligure ha all’attivo centinaia di concerti, partecipazioni televisive sui principali canali nazionali e collaborazioni con artisti del calibro di Gino Paoli, Max Manfredi e molti altri. È inoltre vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti, come il “Premio alla cultura” al Festival di Cervo, il Premio De André 2009 e, nel 2013, il titolo di “ambasciatori della cultura imperiese e italiana nel mondo”.

I biglietti (12 euro) sono acquistabili su https://www.happyticket.it/genova/acquista-biglietti/214342-viaggio-in-italia.htm e la sera stessa dell’evento al Forte di Santa Tecla. I posti sono limitati (massimo 150 persone) perciò si consiglia di acquistare online la prevendita.

Per informazioni: www.iconviviali.it, iconviviali@gmail.com, +39 377 509 4754

Come raggiungere il Forte di Santa Tecla

Con veicolo privato

percorrere via Donghi e via Berghini, buona disponibilità di posteggio in Piazza Pianderlino, distanza km 1, 15 min. a piedi

Con mezzi pubblici

Per l’andata:

Linea AMT 67 (interscambio con linea 18)

Da P.za Martinez (S. Fruttuoso) a Via Berghini (Camaldoli)

Partenze dal capolinea

19:09 – 19:22 – 19:36 -19:49

Scendere alla fermata BERGHINI 7/SANTA TECLA

Per il ritorno:

Linea AMT 604/0

Camaldoli (Via Berghini) – Pianderlino – Via Canevari – Staz.Brignole

Salire alla fermata BERGHINI /SANTA TECLA

Partenze dal capolinea

21:50 – 22:50 – 23:40

Per gli orari aggiornati consultare il sito AMT al link

https://www.amt.genova.it/amt/servizi/orari_tel.php