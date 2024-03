Sabato a Garlenda festa delle candele con la Fidapa Bpw Italy

Sabato 2 marzo, presso il Golf Club di Garlenda, si terrà un evento speciale organizzato dalla FIDAPA BPW Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) sezione di Albenga.

“Si tratta – spiegano alla Fidapa – di un’occasione che merita di essere segnata in agenda tra gli appuntamenti imperdibili. La cerimonia delle candele rappresenta un momento significativo che celebra non solo per le socie, ma anche per tutte le donne promuovendo valori di solidarietà, impegno sociale e crescita personale.

E’ un evento partecipato e condiviso da milioni di donne in tutto il mondo, e sarà un’opportunità unica per coloro che desiderano essere presenti. Saranno presenti autorità nazionali e del distretto nord-ovest della Fidapa Bpw BPW Italy, insieme alle istituzioni”.

Iniziare il nuovo anno sociale con una cerimonia che mette al centro l’accoglienza di nuove socie in rappresentanza delle professioni e delle età più diverse ha un significato di forte radicamento nel mondo femminile ingauno, testimoniando, anche un impegno particolare a creare legami e relazioni fra le generazioni.

CLAUDIO ALMANZI