Sabato 11 giugno torna a Genova il Liguria Pride

Sabato 11 giugno 2022 si svolge a Genova il Liguria Pride.

Si tratta di una manifestazione “arcobaleno” per sostenere i diritti civili del mondo Lgbt+ “con i carri in un corteo colorato, con la voglia di ballare insieme, di sentirci comunuità. Visibili, fantastici, partigiani delle differenze, senza uniformi e senza divise”.

Il concentramento è previsto a partire dalle ore 15 in via San Benedetto alle spalle del giardino di Villa del Principe. Il corteo, invece, partirà alle 16.

Ecco il percorso del corteo a Genova

Via san Benedetto, via Andrea Doria, piazza Acquaverde, via Balbi, piazza della Nunziata, largo della Zecca, galleria Giuseppe Garibaldi, piazza del Portello, galleria Nino Bixio, piazza Corvetto, via dei santi Giacomo e Filippo, via Serra, via de Amicis, via Fiume, via XX Settembre e arrivo in piazza De Ferrari.

La serata prosegue, poi, con musica, street food ed eventi ai Giardini Luzzati di Genova, dove è allestito il Pride Village 2022.

Lo slogan di quest’anno è “Siamo fuori”.

Maggiori informazioni sulla pagina Facebook Liguria Pride.