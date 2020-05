S. Martino, ricoverati 154 positivi: 23 in Rianimazione. Graduale aumento attività chirurgica

“A oggi sono 18 i ricoverati in Malattie Infettive, 23 nei tre reparti di Rianimazione più 6 pazienti in sub intensiva, 8 al Padiglione 10, 66 al Padiglione 12, 11 quelli gestiti al 1° piano del Pronto soccorso, 17 al Maragliano, 1 presso la Terapia intensiva coronarica, 1 in Cardiochirurgia, 3 in Ostetricia/Ginecologia”.

Lo hanno comunicato nel primo pomeriggio di oggi i responsabili del Policlinico San Martino di Genova.

“Da lunedì prossimo – hanno aggiunto – è previsto il graduale incremento dell’attività chirurgica nelle sale del Monoblocco M2 Levante, generali e specialistiche.

Sempre da lunedì è previsto il ripristino di 8 sedute operatorie alla settimana della Chirurgia a medio-bassa complessità pluri specialistica nelle sale operatorie ex IST, dove riaprirà la conseguente degenza”.