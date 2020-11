S. Margherita, furti con destrezza: prese due giovani rom. Rolex rubati a 2 passanti

Ieri i carabinieri della Stazione dell’Arma di Santa Margherita Ligure hanno identificato e denunciato in stato di libertà le autrici di due distinti furti con destrezza commessi con simile tecnica lo scorso agosto e settembre nella cittadina turistica del Tigullio.

Gli investigatori sono partiti dalla visione dei sistemi di video-sorveglianza installati sul territorio e hanno preso le due avvenenti straniere.

La prima è una romena di 32 anni, senza fissa dimora e gravata da pregiudizi di polizia, che ad agosto, dopo aver notato la presenza di una pensionata nei pressi di un parcheggio cittadino, con una scusa l’aveva abbracciata e le aveva sfilato dal polso un prestigioso orologio di valore, per poi fuggire indisturbata.

La seconda è una 35enne, gravata da pregiudizi di polizia, proveniente della provincia di Vercelli e residente presso il campo nomadi della zona, che a settembre in una via del centro cittadino aveva avvicinato un uomo e, dopo averlo irretito, era riuscita a rubargli un orologio marca “Rolex” per poi scappare via.