Roma-Spezia, Manaj: tornati a casa con molti rimpianti

Le parole di Rey Manaj dopo il match dell’Olimpico di Roma dello Spezia sconfitto dai giallorossi.

“Torniamo a casa con parecchi rimpianti, non ci possiamo accontentare di giocare le partite a metà. A livello di gioco non credo sia stata una prestazione negativa, ma la concentrazione che perdiamo in certe situazioni ci penalizza, e in Serie A non possiamo permettercelo.

Siamo consapevoli del fatto che saremmo potuti e dovuti tornare a casa con dei punti oggi, abbiamo subito due gol evitabili da calcio d’angolo, dobbiamo migliorare i piccoli dettagli e ognuno di noi in campo deve dare qualcosa di più per il bene della squadra.

Penso che il mister abbia ragione dicendo che avremmo potuto dare di più, ognuno di noi deve farsi un esame di coscienza e capire quanto ha dato e quanto può migliorare.

Speriamo che la settimana prossima possa vederci vivere emozioni diverse da quelle di questa sera”.