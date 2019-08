Rock blues con i Groove Monkey stasera ad Albissola Marina

Questa sera, Soleluna (Albissola Marina) ore 21

Venerdì sera (23-8-19), al Soleluna Village di Albissola Marina (Passeggiata Degli Artisti 5, 019 480285), ore 21, ingresso libero, concerto dei Groove Monkey, fra le rock-blues band della Liguria, per la rassegna “Agosto Soleluna Live” ideata dal patron del locale Alex Minetti. Il Soleluna discoteca da spazio alle band e ai live.

Possibiltà, dalle 20, di cenare, ristorante con menù alla carta, o pizzeria.

I savonesi Groove Monkey sono Matteo Garbarini voce e chitarra, apprezzato anche dal leggendario produttore Eddie Kramer per le sue interpretazioni delle canzoni di Jimi Hendrix, il bassista Fabio Oliva, e il Maestro Filippo Piluso alla batteria. Oltre a Hendrix, in scaletta, fra gli altri, omaggi a Stevie Ray Vaughan e Albert King, fino a John Mayer e Kenny Wayne Shepherd. Vincitori del Poppy Contest Festival, scelti come testimonial del rock-blues al Savona Rock Festival alla Fortezza Priamar, i Groove Monkey sono stati anche protagonisti per Radio Savona Sound di una serie di concerti nelle piazze liguri con il live “Guitar of legend”. Invitati all’Alemante Festival, i Groove Monkey portano nelle piazze pure il loro show dedicato a Lucio Battisti. E infatti, anche nella loro esibizione al Soleluna, non mancheranno omaggi ai grandi cantautori italiani “influenzati” dal rock blues, dallo stesso Battisti a Eugenio Finardi, Attualmente il power-trio è anche impegnato in studio a registrare un album per la Maia Records