Ristoranti per San Valentino a Camogli 2024: prezzi e specialità

Ecco i ristoranti per un’indimenticabile San Valentino a Camogli nel 2024, con il delizioso “Piatto del Buon Ricordo”.

Il famoso “Piatto del Buon Ricordo” celebra la sua 37ª edizione quest’anno, con la firma dell’artista Orazio Veutro, che ha eletto Camogli come sua fonte di ispirazione. Il piatto di quest’anno, intitolato “Infinito Amore”, incarna l’essenza dell’amore senza confini, con i colori e i profumi del mare di Camogli che si fondono con l’orizzonte.

San Valentino a Camogli: Cenare con “Infinito Amore” di Orazio Veutro

Il “Piatto del Buon Ricordo” sarà disponibile esclusivamente con il menu dedicato alle coppie nei ristoranti aderenti a Camogli.

Per assicurarti di ottenere il tuo esemplare del Piatto collezione 2024, assicurati di prenotare in anticipo, poiché sarà disponibile solo con il menu per la coppia durante il mese di febbraio.

Ristoranti aderenti all’iniziativa

Euro 160,00 tutto compreso per due persone

Il Doge Cenobio dei Dogi via N. Cuneo n. 34 Tel. 0185 7241 – 724407

Euro 150,00 tutto compreso per due persone

Ostaia Da O Sigù via Garibaldi 82 Tel. 0185 770689

Euro 140,00 tutto compreso per due persone

Cucù Camogli via Repubblica 64 Tel. 0185 774527

Boccondivino del Primula via Garibaldi 140 Tel. 0185 0185 770180

Izoa via Giuseppe Garibaldi 99 – Tel. 0185 697768

Da Paolo salita S. Fortunato 14 Tel. 0185 773595

Mille e una notte Via Aurelia 31 Tel. 0185 770310 – cell. 349 210832

Euro 130,00 tutto compreso per due persone

La Cucina di Nonna Nina Via Molfino 126 San Rocco di Camogli Tel. 0185 773835

Enoteca La Bossa di Mario via Repubblica 124 Tel. 0185 772505

La Rotonda Camogli via Garibaldi 101 Tel. 0185 774502

Vento Ariel calata Porto 1 Tel. 0185 771080

Euro 120,00 tutto compreso per due persone

La Camogliese via Garibaldi 76 Tel. 0185 776027

Osteria delle 7 Pance – via Garibaldi 133 (Lido) Tel. 0185 777961

La Trattoria del Pesce via Garibaldi 192 – Tel. 0185 771101

Jak’s Camogli Braceria e Vino , Via della Repubblica 24 Tel 0185 773907 – 339 7892414

Fermento via della Repubblica 65 Tel. 0185 694284 – 347 3622651

Euro 100,00 tutto compreso per due persone