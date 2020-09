Riparte la stagione 2020-21 de La voce e il tempo

La voce e il tempo, progetto esteso da settembre 2020 – maggio 2021, e conquista nuovi spazi, aggiungendo alle splendide location genovesi, Sarzana, Savona e La Spezia

Dopo l’anteprima estiva di Gezmataz (Vocione, 20 luglio), la direzione artistica di Paola Cialdella e Vera Marenco propone altri due concerti in collaborazione con importanti manifestazioni musicali genovesi: il Festival del Mediterraneo, con la band di origine e ispirazione lituana Merope in Soundscape, No Land (domenica 6 settembre, Isola delle Chiatte all’alba, ore 7 am), e Le Vie del Barocco, con il concerto Voce e ritmo, connubio irresistibile (venerdì 11 settembre, Palazzo Ducale, Sala Minor Consiglio ore 19.30 e 21.00), in scena Fabio Bonizzoni (clavicembalo) e Francesca Cassinari (soprano).

L’inaugurazione ufficiale della V edizione de LA VOCE E IL TEMPO si terrà lunedì 14 settembre a Palazzo Tursi (ore 19.30 e 21) con quattro ospiti d’eccezione. Per la prima volta sarà in concerto a Genova il pluripremiato ensemble MICROLOGUS, gruppo di riferimento per il repertorio medievale in Italia e all’estero, che ha al suo attivo prestigiose collaborazioni teatrali e cinematografiche, come la partecipazione alla colonna sonora del film Mediterraneo di Gabriele Salvatores (Premio Oscar 1992). Il quartetto composto da Patrizia Bovi (canto, arpa, tromba medievale) Goffredo Degli Esposti (flauto bicalamo, cennamella, cornamusa) Gabriele Russo (viola, ribeca, tromba medievale) Enea Sorini (canto, tamburelli, maccharoni, castagnette) presenta il programma Venite amanti alla festa leggiadra – Ballate, madrigali e musiche di danza all’epoca di Boccaccio e Petrarca.

Ideata e organizzata dall’Associazione Musicaround grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo (Maggior Sostenitore) nell’ambito dell’edizione 2020 del bando Performing Arts, di Regione Liguria, Comune di Genova, e da quest’anno di Fondazione De Mari, UBI e Mibact, la stagione La Voce e il Tempo è un progetto originale ed unico non solo a Genova ma anche nel panorama nazionale. Musicaround e La Voce e il Tempo aderiscono al circuito Sistema Musica Genova.