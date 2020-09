22° Suq Festival 2020 Teatro, musica, danza, cucine

Da venerdì 28 agosto a domenica 6 settembre 2020 al Porto Antico di Genova Piazza delle Feste, Chiesa San Pietro Tutti i giorni 22° Suq Festival

Ingresso gratuito a tutte le iniziative, esclusi gli spettacoli teatrali Consigliate le prenotazioni anche agli eventi gratuiti al numero 329 2054579

In primo piano:

Tre spettacoli in due giorni per Teatro del dialogo: Io, trafficante di uomini del Teatro dell’Argine, Con me in paradiso di Mario Bianchi in scena nella Chiesa di San Pietro in Banchi e Come diventare italiani – Il tutorial con Marcela Serli – Incontro con Patrizia Luongo su ingiustizia socioeconomica e pandemia – Incontro L’Europa delle frontiere con Alessandra Ballerini e la testimonianza della Comunità di Sant’Egidio dal campo profughi di Moria a Lesbo

Genova, 4 settembre 2020 – Il 22° SUQ Festival si avvia alla conclusione sabato 5 e domenica 6 settembre 2020 al Porto Antico di Genova con due giornate ricche che comprendono tre spettacoli teatrali e due incontri, tutti percorsi da una linea centrale nel dialogo proposto dal Festival: la riflessione sull’ingiustizia sociale e in particolare il rapporto con migranti e rifugiati. Un confronto ampio che si chiude con l’ironia di Come diventare italiani. Il tutorial, ultimo appuntamento del SUQ 2020. Donne, isole, FRONTIERE è il tema della triennalità 2018/2020, Frontiere il focus di questa edizione, che chiude Genova Porto Antico EstateSpettacolo di Porto Antico S.p.A. La direzione artistica è di Carla Peirolero.

Sabato 5 settembre, sotto il tendone in Piazza delle Feste al Porto Antico di Genova, il SUQ si apre alle ore 17 con Danze al SUQ, un laboratorio a cura di Linda Ghiggi e Lazaro Piloto per ballare su ritmi afroangolani e afrocubani. Si prosegue alle ore 18 con Patrizia Luongo e l’incontro Un futuro più giusto che, partendo dall’omonimo libro scritto con Fabrizio Barca (Il Mulino Edizioni), offre un’analisi sull’ingiustizia sociale ed economica evidenziata dalla pandemia. Luongo e Andrea Di Stefano (Banca Etica), moderati da Rosy Battaglia (Valori), propongono spunti per la ripartenza a cominciare dagli aiuti concreti per le nuove generazioni. L’appuntamento, realizzato in collaborazione con Banca Etica e Forum Disuguaglianze e Diversità, si può seguire dal vivo oppure on line collegandosi alla pagina @suqgenova. Anche se l’ingresso è gratuito, è consigliata la prenotazione al numero 329 2054579 o tramite mail a festival@suqgenova.it

La giornata si chiude alle ore 21 in Piazza delle Feste con lo spettacolo Io, trafficante di uomini di Giampaolo Musumeci e Margherita Saltamacchia, anche interpreti con la regia di Andrea Paolucci. Tratto dal libro Confessioni di un trafficante di uomini di Giampaolo Musumeci e Andrea Di Nicola (Chiarelettere), è stato prodotto dal Teatro dell’Argine, in collaborazione con il Teatro Sociale di Bellinzona, per portare sul palcoscenico le testimonianze vere raccolte dagli autori durante un reportage inchiesta condotto fra Europa, Medio Oriente e Africa. Il più grande fenomeno di nostri tempi, l’immigrazione, viene raccontato dall’interno. In scena un giornalista e un’attrice fanno rivivere il giorno in cui hanno incontrato Lucia, giovane siriana che vive a Lugano da un paio da anni. Bevendo il tè racconta la sua vita e il giornalista scopre le analogie con i trafficanti che lui stesso ha incontrato. Non è un giorno qualsiasi. Quello è il giorno in cui suo fratello Gabi si è affidato a un trafficante per raggiungere la Grecia.

Domenica 6 settembre, ultimo giorno del 22° SUQ Festival, si apre con L’Europa delle frontiere, incontro da seguire in diretta live streaming collegandosi alla pagina Facebook del Suq oppure dal vivo (anche se è gratuito, è consigliata la prenotazione al numero 329 2054579 o via mail festival@suqgenova.it). Ne è protagonista Alessandra Ballerini, avvocato in prima linea nella difesa dei diritti universali, ed è previsto il collegamento dal campo profughi di Moria a Lesbo con la testimonianza della Comunità di Sant’Egidio, che sta portando aiuto alle migliaia di persone bloccate da mesi sull’isola greca.

Alle ore 18, nella Chiesa di San Pietro in Banchi, va in scena Con me in paradiso di Mario Bianchi, storia dell’incontro fra un gruppo di attori e un gruppo di migranti che diventano amici. La interpretano Abdoulaye Ba, Maoudo Diao, Siaka Konde, Loredana Troschel e Dario Villa, diretti da Paola Manfredi in una produzione di Teatro Periferico, realizzata in collaborazione con Agrisol Società Cooperativa Sociale. Lo spettacolo segue due storie parallele. La prima è il racconto di un uomo bianco e un extracomunitario, entrambi in fuga dalla polizia. La seconda è la vera storia del gruppo di lavoro che si è creato attorno alla messa in scena del copione. Alle ore 21 gli spettatori si spostano in Piazza delle Feste per Marcela Serli, protagonista di Come diventare italiani. Il tutorial. Scritto da Laila Wadia e Chiara Boscaro, diretto da Sabrina Morena, è un monologo amaro e ironico che sembra raccontare cose inverosimili, in cui però scopriamo specchiarsi la nostra realtà quotidiana. Uno sguardo disincantato che offre molti spunti comici, o tragicomici, giocando tra stereotipi sulla moda, sugli usi e i costumi diffusi nel Belpaese alle prese con le sfide del mondo globalizzato.

Il 22° SUQ Festival è realizzato nel rispetto delle nuove modalità richieste dalle misure di sicurezza, per tutelare la salute degli spettatori e degli artisti. Tutti gli appuntamenti, anche quelli gratuiti, si possono prenotare al numero 329 2054579, per evitare gli assembramenti ed essere accolti al meglio. Per la prima volta la maggior parte degli incontri dal vivo si potranno seguire in diretta streaming con la possibilità di intervenire in tempo reale scrivendo sulla chat.

Prodotto da SUQ Festival e Compagnia, SUQ Festival – Teatro del Dialogo vanta dal 2010 il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ed è realizzato grazie al contributo dei partner istituzionali MiBACT attraverso il FUS Settore Teatro, Regione Liguria – Assessorato alla Cultura, Comune di Genova – Assessorato alla Cultura; Porto Antico di Genova spa e Camera di Commercio di Genova. Il maggior sostenitore è Fondazione Compagnia San Paolo nell’ambito dell’edizione 2019 del bando “Performing Arts”. Con questo Festival Suq Genova è entrato a far parte di PERFORMING +, un progetto per il triennio 2018-2020 lanciato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo con la collaborazione dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, che ha l’obiettivo di rafforzare le competenze della comunità di soggetti non profit operanti nello spettacolo dal vivo in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Principali Partner e Sponsor Novamont Spa, Coop Liguria, Iren, Amiu, Emac, Banca Etica.