Rinviato a domenica 18 febbraio il 34° Cimento della Sportiva Sturla, a seguito delle previsioni meteomarine relative a sabato 6

A seguito delle previsioni meteomarine relative alla giornata di sabato 6 gennaio, con possibilità di mare grosso oltre a pioggia e maltempo, la Sportiva Sturla annuncia lo slittamento del 34° Cimento della Befana a domenica 18 febbraio, in concomitanza con la festa della Pentolaccia.

Il Cimento sarà la prima di una serie di manifestazioni già pianificate per il 2024, anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport. A giugno il 5° Memorial Fabio Gardella di salvamento, a luglio il 37° Memorial Morena e il 20° Trofeo Panarello di pallanuoto in mare, l’8 settembre l’80° Miglio Marino di Sturla.

