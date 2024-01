Concerto del Duo di Perugia, violino e pianoforte. Il 6 gennaio alle ore 16 a Santa Margherita Ligure presso Villa Durazzo.

Concerto del Duo di Perugia, tutte le info.

Ultimo appuntamento di “Santa Festival Winter 2023/24”. Si tratta della rassegna organizzata da Associazione Musicamica in collaborazione con il Comune di Santa Margherita Ligure.

Questa volta ad esibirsi sarà il Duo di Perugia che chiuderà il programma dei concerti delle festività natalizie nel giorno dell’Epifania.

Sabato 6 gennaio 16 nella splendida Villa Durazzo a Santa Margherita.

Il Duo è formato da Patrizio SCARPONI al violino e Giuseppe PELLI al pianoforte, ed eseguiranno musiche di Beethoven, Mozart e Schubert.

PROGRAMMA

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Adagio in MI maggiore K 261

(1756 – 1791)

Sonata in DO maggiore K 296

Allegro vivace

Andante sostenuto

Rondò

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Romanza Op. 50 in Fa maggiore

(1770-1827)

FRANZ SCHUBERT

Sonatina in la minore

(1797 – 1828)

Op 137 n 2 D 385

Allegro moderato

Andante

Minuetto

Allegro

Maggiori informazioni:

Sabato 6 gennaio 2024 ore 16

Presso Villa Durazzo in Via S. Francesco 3 a Santa Margherita Ligure

INGRESSO A OFFERTA LIBERA in favore di Associazione Musicamica

Info al 339 653 1632

DIREZIONE ARTISTICA a cura di Giovanna Savino

PATRIZIO SCARPONI:

ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio di Musica “Morlacchi” di Perugia diplomandosi brillantemente sotto la guida del M° Arnaldo Apostoli.

Successivamente si è perfezionato con G. Munch e V. Tatrai.

Dopo aver fatto parte come primo violino di Orchestre Sinfoniche quali: La Nuova Aidem di Firenze, l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, l’Orchestra Sinfonica Umbra, ha partecipato in qualità di solista con varie formazioni cameristiche (Quintetto Scarponi, Synphonia Perusina, Assisi Musica, Solisti di Roma, etc.) prendendo parte a festivals di risonanza internazionale suonando per le società dei concerti e nei teatri più prestigiosi in Europa e nel mondo: Sala Tchaikowskji di Mosca, Barbican di Londra, Schauspilhaus di Berlino, Palazzo dei Congressi di Parigi, Musikhalle di Amburgo, etc.).

La sua attività concertistica lo ha portato a suonare in tutta Italia e all’estero: Germania, Jugoslavia, Cecoslovacchia,Austria, Svizzera, Spagna, Grecia, Malta, Egitto, Russia, Messico, Stati Uniti d’America, Asia, Australia, riscuotendo ovunque unanimi consensi di pubblico e di critica.

Appassionato di musica cameristica, il suo repertorio spazia dal barocco alla musica contemporanea, attento alla produzione “Nuova” e studioso della tecnica moderna. Ha realizzato prime esecuzioni tra le quali figurano brani di Donatoni, Zimmermann, Morricone,Gentile, Molino, Fellegara, Borin, etc..

Vari autori contemporanei gli hanno dedicato composizioni per violino: Cafaro, Porena, Cianella, Lolini, Tamburrini.

Ha effettuato innumerevoli registrazioni per la RAI Radio Televisione Italiana, Sudwestfunk, Radio Spagnola, Portoghese, Cecoslovacca e Vaticana.

Inoltre ha inciso per RCA, Nuova Era, Dynamic, Sony, Edipan.

Nel 1997 è stato invitato personalmente dal compianto M° Giuseppe Sinopoli a far parte dei “Solisti della Filarmonica Romana”.

Attualmente è Primo Violino di Roma Sinfonietta e collaboratore di “Musica d’Oggi” per il repertorio contemporaneo.

É Spalla dell’Orchestra Sinfonica di Perugia.

Di notevole rilievo la collaborazione in recitals in tutto il mondo, con il maestro Ennio Morricone, con il quale ha effettuato numerose incisioni discografiche, attualmente è prima parte del tour mondiale di Roma Sinfonietta diretta dal grande musicista.

Fa parte stabilmente dell’Orchestra da Camera “I Filarmonici di Roma” fondata e diretta dal Maestro Uto Ughi.

É fondatore e primo violino dell’Orchestra da Camera dell’Umbria, ed è stato docente di violino presso il Conservatorio di Musica di Perugia.

Gli è stato conferito il riconoscimento “Etrusco d’oro 2021” per meriti artistici.

GIUSEPPE PELLI:

diplomatosi con brillanti risultati presso il Conservatorio di Musica “F.Morlacchi” di Perugia, ha seguito corsi di perfezionamento e di interpretazione musicale sotto la guida del Maestro Tullio Macoggi e di Lya De Barberiis.

Vincitore del 1° premio Chopin in un concorso nazionale all’età di quindici anni, inizia giovanissimo la carriera concertistica che lo porta a suonare in Italia per le più importanti società concertistiche: Amici della Musica di Castel Sant’Angelo Roma, Amici della Musica Arezzo, Accademia Filarmonica di Bologna, Teatro Comunale di Modena, Teatro Rosetum di Milano, Auditorium Rai Foro Italico Roma, Accademia S.Pietro a Maiella Napoli, Società dei concerti La Spezia, Chiesa di Vivaldi Venezia, Auditorium San Filippo Torino, Società dei concerti Villa Durazzo Santa Margherita Ligure, Teatro di Rapallo, Siracusa Festival, Milano Expo 2015 Villa Scheibler, Roma Music Fest 2019,etc. riscuotendo ovunque unanimi consensi di pubblico e di critica.

All’estero ha tenuto concerti in Francia (Parigi, Lione, Marsiglia, Strasburgo)), Germania(Gasteig Monaco di Baviera, Holzausencloben Francoforte, Landesmuseum Bonn, Musikhalle Amburgo, DIG Berlino, Tubingen, Potsdam, Augsburg, Colonia), Austria (Bosendorfer Saal Vienna), Finlandia (Accademia Sibelius,Helsinki), Polonia (Associazione Chopin Varsavia) ed inoltre in Svezia, Repubblica Ceca (Festival Tony nad Mesty Atrium Praga 2018-Castello Vrsovice II Praga 2022), Slovacchia, Ungheria, Spagna (Madrid, Barcellona, Siviglia, Cordoba, Fondazione Segovia Linares), Portogallo, Svizzera, Belgio, Grecia etc., tenendo oltre mille concerti.

Di particolare rilievo la sua attività concertistica in America del Sud (Venezuela, Colombia, Argentina, Brasile, Cile, Uruguay) e negli Stati Uniti D’America dove ha tenuto recitals e master classes a St. Cecilia Music Center Grand Rapids, Grand Valley State University, Michigan University Kalamazoo,

Elon University, Wake Forest University, Pittsburgh, Washington, Baltimora e New York (Dag Hammarskjold Auditorium dell’ONU nel 1992, 1995 e 1999), sulla stampa specializzata numerosi i riferimenti alle qualità di interprete.

Ha ricevuto vari riconoscimenti artistici ed è ospite regolarmente a festivals di risonanza nazionale ed internazionale. Nel 1981 e nel 1984 è stato il collaboratore pianistico ai corsi di perfezionamento tenutisi a Perugia dal celebre tenore Alfredo Kraus.

Attualmente collabora con il tenore Fabio Armiliato ed il soprano Chiara Giudice. Ha effettuato numerose trasmissioni e registrazioni per la RAI e per importanti emittenti televisive e radiofoniche italiane ed estere.

Nell’ambito delle celebrazioni per l’anno mozartiano ha eseguito in qualità di solista i concerti K 414 e K 467 di W.A. Mozart per pianoforte e orchestra accompagnato dall’Orchestra de I Solisti Aquilani e dall’Orchestra da Camera dell’Umbria con la quale collabora stabilmente.

Ricopre la carica di Vice Presidente A.GI.MUS di Perugia, di Direttore Artistico e Presidente di Gioventù’ Musicale Foligno.

É stato docente di pianoforte al Conservatorio di Perugia.