“Ridere d’agosto ma anche prima” a Genova con Mario Zucca il 1° luglio

Genova – Venerdì primo luglio 2022 tornano a Genova gli appuntamenti del festival “Ridere d’agosto ma anche prima”, la tradizionale rassegna estiva organizzata dal Teatro Garage che quest’anno giunge alla trentaduesima edizione. Il primo spettacolo in programma è “I segreti dei poeti” di Mario Zucca, in scena venerdì primo luglio, alle ore 21.30, a Villa Imperiale.

Durante lo spettacolo, scritto e diretto da Marina Thovez, l’attore e cabarettista torinese ironizza sui più grandi poeti italiani come Dante, Leopardi e D’Annunzio e racconta con ironia e leggerezza alcuni presunti segreti nascosti dietro i loro capolavori, offrendo allo spettatore una versione bizzarra e divertente. «Negli archivi polverosi di una biblioteca ho ritrovato alcune prime stesure delle opere dei più importanti autori italiani – spiega Zucca – Pagine scarabocchiate, macchiate d’inchiostro, unte, ma erano comunque il primo vagito di opere immortali. Attraverso queste pagine si evince la lotta per la perfezione, la rabbia contro la censura, il desiderio sfrenato per la vita o per la morte, dipende dalla corrente poetica. Nello spettacolo racconterò tutti questi sentimenti che si celano dietro le più celebri pagine della nostra letteratura».

I biglietti dello spettacolo (14 euro, ridotti 11 euro) si possono acquistare online su www.happyticket.it oppure all’ufficio del Teatro Garage da martedì a giovedì ore 14.00-18.00 venerdì ore 10.00-14.00 (via A. Repetto 18 r. canc.- 16143 Genova, telefono 010 511447, mail info@teatrogarage.it). La sera dello spettacolo la biglietteria apre dalle 20. Le ricevute delle prevendite si cambiano la sera dello spettacolo presso la biglietteria allo sportello “cambio prevendite”.

Informazioni: www.teatrogarage.it – tel. 010.511447