Ricerca oncologica, torna la campagna per Airc con le margherite

Per il nono anno consecutivo, fino al 18 aprile, torna la solidarietà a sostegno della ricerca sul cancro con la “Margherita per Airc”.

Si tratta di un’iniziativa sostenuta da Aicf, Fdai e da Coldiretti che, con i suoi associati, fornirà la margherita bianca d’Albenga, fiore diventato simbolo della ricerca oncologica Italiana.

Si tratta di un modo per dare un messaggio d’impegno sociale, per raccogliere i fondi per la ricerca e per promuovere un prodotto d’eccellenza del territorio ligure.

I fondi ricavati verranno destinati ad una borsa di studio assegnata a un giovane ricercatore.

Ogni pianta ha un’etichetta dotata di QR code. Tramite una lettura con lo smartphone sarà possibile accedere ad una serie di contenuti speciali.

Parliamo di testi, video e immagini per scoprire più nel dettaglio il progetto, le caratteristiche e le informazioni sulla coltura e sulla manutenzione della margherita. Ma non solo. Si potranno attingere informazioni su Aicg, AIRC e il progetto di ricerca finanziato in questi anni.

In Italia sono numerosi i centri di giardinaggio associati ad Aicg.

In tali centri si potranno acquistare le piante solidali al prezzo di 4.50 euro. Per ogni margherita venduta, 1.50 euro sarà devoluto ad Airc per sostenere la nuova borsa di studio.

L’elenco completo dei centri si trova sul sito www.aicg.it