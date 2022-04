Comune di Genova: logo Genova More Than This superato

Un nuovo logo per rappresentare il Comune di Genova e “per celebrare il cambio di passo della città, che abbraccia un presente e un futuro florido e sempre più sostenibile ed innovativo, e per accrescere l’appealing della città agli occhi dei potenziali investitori italiani e stranieri”.

Secondo Palazzo Tursi il logo “Genova More Than This”, presentato nel 2014 “non rappresenta la Genova del futuro e quindi non rispecchia i nuovi obiettivi definiti per i prossimi anni”.

Per questo la direzione marketing del Comune ha affidato alla società di ricerche di mercato Ipsos Research il servizio di analisi per il restyling del logo di Genova per una spesa di 33mila euro.

Insomma un nuovo brand “come punto di partenza del percorso di rilancio della città”.

“Il Comune di Genova sente la necessità di dotare la città di un nuovo logo che, rispettando la sua heritage, sia in grado di veicolare i nuovi valori e le nuove caratteristiche acquisite nel tempo”, spiega la Direzione Marketing di Tursi.