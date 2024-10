Ricca di novità la 13^ Ronde Valli Imperiesi

Iscrizioni aperte sino al 6 novembre – La sfida sul mitico Colle d’Oggia

Tempo di iscrizioni alla 13^ Ronde Valli Imperiesi: si potrà aderire alla gara organizzata dalla Scuderia Imperia Corse sino al prossimo 6 novembre. Tante le novità che caratterizzeranno il rally che, dal 15 al 17 novembre, chiuderà la lunga stagione ligure, Prima tra tutte la prova speciale, la “Caravonica – Colle d’Oggia”, un tratto di circa 15 km che riecheggia sfide mondiali ed è pronto ad infiammare tutti i partecipanti.

La nuova prova speciale non sarà l’unica sorpresa della 13^ Ronde Valli Imperiesi. Il programma prevede infatti, già dalla sera del 15 novembre, una festa aperta a tutti nell’Expo Salso, con dj set e concerto. Sabato 16, dalle 9 alle 12:30, si terrà lo shakedown a Caravonica e, a partire dalle 18:30 in via Cascione, la presentazione delle vetture partecipanti con relativa sfilata per il centro di Imperia, con musica ed aperitivo per gli equipaggi offerto dal Civ Porto Maurizio. Il giorno seguente, domenica 17, la partenza ufficiale alle ore 7 da Molo San Lazzaro: le vetture si sfideranno sui quattro passaggi della ps “Caravonica – Colle d’Oggia”; alle ore 16:30, in Calata Anselmi, arrivo e cerimonia di premiazione. Il Parco Assistenza sarà allestito in Molo San Lazzaro.

Ad impreziosire la 13^ edizione della Ronde ci sarà anche Io Spazio Subaru, con postazioni di simulazione guida, esposizione di auto di interesse storico, l’angolo dedicato ai corsi di guida e all’educazione sulla sicurezza stradale (Subaru Driving School) e il debutto del concept “Nab on roads” che, nell’ottica di riproporre il fascino e l’interesse che le vetture giapponesi da rally suscitano nelle vecchie e nuove generazioni, offrirà un giro epico per le strade liguri che hanno scritto la storia del mondiale rally. Si potranno ammirare anche due perle rare: una preziosa e inedita Prodrive P25 e una Impreza WRC del Mondiale Rally 1998.

Non mancheranno, infine, l’ormai abituale Trofeo N2 by 3F Competition di Luca Fidale, diventato un appuntamento fisso della Ronde, e il WRC (Women Racing Cars) Trophy, riservato alle ragazze in gara.

Nel 2023, terzo successo consecutivo di Luca Pedersoli (Citroën DS3 Wrc) sulle Skoda Fabia di Alessio Pisi e Marco Cortese.

Ulteriori informazioni sul portale dell’organizzazione, https://www.scuderiaimperiacorse.it/, oppure tramite e-mail (scuderiaimperiacorse@gmail.com) o sui profili social Facebook ed Instagram della Scuderia Imperia Corse.