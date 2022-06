Riapre a Chiavari la “Spiaggia per tutti”

Chiavari – Riparte oggi la stagione balneare della “Spiaggia per tutti”, l’arenile comunale gratuito di Chiavari attiguo al porto turistico aperto a cittadini e turisti con disabilità, grazie alla collaborazione di Anffas e Villaggio del Ragazzo.

L’apertura al pubblico è suddivisa in due turni, dalle 9,15 alle 13,45 e dalle 14,15 alle 18,45. Sarà possibile scegliere tra mattino, pomeriggio o entrambi effettuando una doppia prenotazione. Conclusa l’emergenza sanitaria, è stata reintrodotta l’assistenza alla balneazione con gli operatori in servizio. Restano confermate tutte le misure organizzative adottate negli anni precedenti come gli spogliatoi, le docce dedicate all’utenza e gli ausili per la balneazione.

È consigliato procedere con la prenotazione tramite l’app Sportclubby, contattando il numero telefonico 348 6197770 o inviando una mail a laspiaggiapertutti.chiavari@gmail.com.