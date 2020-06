Riaperta soltanto galleria A7-A12 direzione Genova e Livorno: ancora 66 cantieri in corso

Dopo 14 giorni, stamane e’ stata riaperta al traffico la galleria Rivarolo III A, rendendo cosi’ di nuovo percorribile l’allacciamento tra la A7, direzione Genova, e la A12, direzione Livorno.

Ancora chiuso, invece, lo svincolo A12-A7 per chi da Livorno viaggia in direzione Genova ovest: ai veicoli leggeri si consiglia di uscire a Genova est mentre, ai mezzi pesanti GenovaBolzaneto in A7, da dove poi rientrare in direzione Genova ovest.

Lo ha riferito l’agenzia Dire.

Senarega: disastro autostrade, incapacità del Governo di governare anche questa situazione

Prosegue, intanto, il programma di lavoro predisposto da Autostrade per l’Italia per completare, si spera, entro il 30 giugno la prima fase delle ispezioni e degli interventi di manutenzione sulle gallerie della rete ligure.

Sono 800 i tecnici e le maestranze impegnate nelle attivita’ di monitoraggio e manutenzione dei fornici, oltre a una task force di 150 tecnici specializzati.

I lavoratori, ripartiti tra dieci diverse societa’ appaltatrici, hanno raggiunto in questi giorni la Liguria spostandosi da altri cantieri presenti in tutta Italia.

Attualmente risultano in corso 66 cantieri lungo la rete ligure gestita da Aspi.

In particolare 14 in A7, 13 in A12, 20 in A10 e 19 in A26.