Un grave episodio di violenza è avvenuto nel carcere di Marassi, a Genova, dove un regolamento di conti tra detenuti ha provocato il ferimento di un agente della Polizia Penitenziaria.

L’incidente è stato segnalato da Donato Capece, segretario generale del Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria).

Polizia Penitenziaria in prima linea: ferito un agente durante l’intervento

Il personale della Polizia Penitenziaria è intervenuto prontamente per sedare la rissa tra i detenuti, ma durante l’operazione un agente è stato gravemente ferito alla spalla. Il poliziotto è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove è in attesa di un intervento chirurgico.

Appello del Sappe: necessità di provvedimenti urgenti per la sicurezza

Donato Capece ha lanciato un appello urgente all’Amministrazione Penitenziaria, sollecitando l’adozione di provvedimenti immediati per garantire la sicurezza del personale che opera nel carcere di Marassi.

Capece ha sottolineato la necessità di dotare gli agenti di strumenti di difesa adeguati, come il taser, per contrastare la violenza dei detenuti e proteggere chi lavora all’interno degli istituti penitenziari.

Sicurezza nelle carceri: una priorità per la Polizia Penitenziaria

Il recente incidente a Marassi evidenzia la criticità della situazione all’interno delle carceri italiane, dove la sicurezza del personale è costantemente messa a rischio.

Il Sappe chiede da tempo misure concrete per migliorare le condizioni lavorative degli agenti e garantire un ambiente più sicuro sia per i detenuti che per il personale penitenziario.