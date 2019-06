Regata Repubbliche Marinare: vince Venezia, Genova seconda

Nella splendida cornice della Laguna di Venezia si è svolta la consueta Regata Storica delle Repubbliche Marinare, che vede sfidarsi le imbarcazioni di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia.

Dopo una partenza in ritardo, dovuta anche alle condizioni del mare agitato per via del vento , ha preso parte la regata davanti ad un folto pubblico che ha tifato per il proprio equipaggio.

Nella prima fase di gara è rimasta attardata Amalfi campione uscente mentre le altre tre squadra hanno preso il largo. A circa metà percorso anche Pisa ha perso terreno e la vittoria è cominciata ad essere cosa a due tra Genova e Venezia.

Dopo un alternarsi in vetta nei pressi di Piazza San Marco è stata l’imbarcazione verde di Venezia a trionfare davanti ad una Genova reattiva e che collezione un altro secondo posto dopo la vittoria del 2017.

