Recupero della Fiera di Chiavari, domenica 27 settembre

Il recupero della Fiera di Chiavari originariamente prevista il 2 luglio e soppressa causa Covid-19 è programmata per domenica 27 settembre2020. La fiera sarà di circa trecento i banchi, dalle ore 8 alle 20, dislocati su un’unica fila nel rispetto delle norme di distanziamento vigenti, lungo via Delpino, corso Garibaldi, piazza Matteotti, via Nino Bixio, piazza Roma, corso Dante e via Trieste.



Daniele Mignacca e Marisa Carrea, rispettivamente coordinatore di Anva Confesercenti Tigullio e responsabile Fiere ringraziano l’amministrazione comunale per avere reso possibile l’organizzazione della manifestazione:

«Certo, a fine settembre non possiamo aspettarci la stessa affluenza che la fiera avrebbe avuto in piena estate, ma d’altra parte questo è un anno decisamente particolare, e l’importante è salvare quante più giornate di lavoro possibile.

Le operazioni di riassegnazione dei posti sono state effettuate molto velocemente e in maniera ottimale, per questo desideriamo ringraziare in particolare l’assessore al commercio Gianluca Ratto, il dirigente comunale Luca Mario Bonardi, la responsabile Attività produttive Gabriella Parma e, in rappresentanza della Polizia municipale, Sergio Sanguineti». ABov