La campagna pubblicitaria, che invita a trascorrere le serate nella città di Recco è iniziata stamani 20 luglio. Questa nuova promozione, all’insegna della musica, del teatro, le serate gastronomiche e dello shopping, vuole offrire l’occasione di incontrarsi nel pieno rispetto delle esigenze di sicurezza.

L’offerta culturale e turistica inizia con la rassegna E-20/20, i cinque spettacoli con nomi di altissimo livello e divertimento di qualità previsti nell’ambito della rassegna “Recco, un’estate in Paradiso”. Si accende il clou dell’estate recchese con una scaletta di appuntamenti live con la direzione artistica del maestro Angelo Privitera. In cartellone Tullio Solenghi (1 agosto), Angelo Privitera in concerto (7 agosto), Rudeejay (12 agosto), Ron (13 agosto), The Beatbox (21 agosto).

L’Amministrazione comunale ha scelto di promuovere gli eventi, l’eccellenza gastronomica e la vitalità commerciale della città partendo dalla pubblicità “dinamica”, attraverso le affissioni adesive sugli autobus Atp che viaggiano lungo l’Aurelia nel tragitto tra il capoluogo del Golfo Paradiso e Genova.

Il piano di comunicazione per sostenere gli eventi si sviluppa, attraverso manifesti di grandi dimensioni posizionati in luoghi strategici, una campagna stampa istituzionale su quotidiani e siti internet, un camion vela itinerante che percorrerà le strade più adatte e si fermerà nei luoghi più frequentati per attirare l’attenzione del pubblico. Il tutto finalizzato a promuovere gli eventi offerti nel corso della stagione estiva.

«Per rilanciare la nostra immagine ̶ spiega il sindaco Carlo Gandolfo ̶ abbiamo deciso di proporre gli spettacoli di agosto con una comunicazione mirata e ben programmata per attrarre spettatori da tutta la Liguria. Naturalmente siamo pronti ad accogliere anche grandi numeri con un’organizzazione che ne garantisce la gestione degli spazi in totale sicurezza». ABov