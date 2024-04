Recco, Sandro Pellegrini presenta il suo libro: Svelando Tabarca

Recco: Svelando Tabarca, un tuffo nella storia con il libro di Sandro Pellegrini.

Lo storico Sandro Pellegrini presenta il libro “Corallo e Cannoni. All’ombra del Castello di Tabarca”, sabato 20 aprile alle ore 16, nella Sala Consiliare del Comune di Recco.

L’autore, noto per i suoi studi sui rapporti tra Genova e la Spagna, esplorerà le vicende storiche dell’isola di Tabarca. Il saggio si immerge in tre secoli di storia, dal XVI al XVIII, evidenziando l’eredità genovese nell’espansione africana della Spagna.

«C’è una relazione molto stretta tra Recco e i discendenti dei coloni genovesi di Tabarca che costituiscono la popolazione del comune di Carloforte – spiega il sindaco Carlo Gandolfo, che introdurrà l’appuntamento – ogni anno rinnoviamo il patto di amicizia tra le due comunità.

Consolidando gli scambi culturali in occasione della visita a Pegli a novembre, di una delegazione di Carloforte, per le celebrazioni della Madonna dello Schiavo. Ringrazio quindi lo storico e l’amico Sandro Pellegrini per questo viaggio alla scoperta delle vicende dell’isola di Tabarca».



In occasione della presentazione sarà possibile acquistare copie del saggio con un contributo a favore della Croce Verde cittadina. ABov