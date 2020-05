Recco: punti luce led a via Fieschi, pulizia via Montefiorito

Continua a Recco il piano di riqualificazione illuminotecnica. Una rivoluzione tecnologica ed estetica sta interessando la città; dopo la sostituzione dell’impianto obsoleto d’illuminazione in via Ansaldo, con corpi luminosi a tecnologia led, è cambiata anche l’immagine serale e notturna di via Fieschi, con l’ammodernamenti dei corpi illuminanti dotati di luci al led.

«Si tratta di un intervento importante che fa parte di quelle azioni messe in atto dall’amministrazione all’insegna della tutela ambientale e del risparmio energetico – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo – i nuovi corpi luminosi garantiscono un sistema di illuminazione moderno e funzionale, con maggiore efficienza e minori consumi e consentono ai cittadini di sentirsi più sicuri durante le ore serali e notturne».

Continuano in città anche gli interventi di manutenzione da parte dell’ufficio tecnico comunale. In particolare in questi giorni si è svolta l’attività di pulizia straordinaria della scarpata di via Montefiorito, intervento necessario per migliorare la visibilità stradale e perfezionare il decoro urbano.