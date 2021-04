Il Gruppo Enel Distribuzione ha comunicato all’amministrazione comunale di Recco la necessità di chiudere al transito veicolare via Ponte di Legno (nella prossimità del civico n.6) mercoledì 4 maggio dalle ore 9.15 alle ore 16 per effettuare una riparazione urgente a un cavo elettrico a bassa tensione.

Nei prossimi giorni sarà sistemata la segnaletica stradale di divieto di transito all’imbocco di via Ponte di Legno, all’intersezione con via Alloro e in corrispondenza dei due lati della chiusura.

«Ci scusiamo per il disagio che in parte sarà arrecato al traffico veicolare ̶ dice il sindaco Carlo Gandolfo ̶ ricordiamo che si tratta di un intervento necessario per garantire la continuità del servizio elettrico. Ringraziamo i cittadini per la collaborazione».ABov