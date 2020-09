La fiera tradizionalmente prevista l’8 settembre, quest’anno si svolgerà nella giornata di domenica 13 settembre 2020 dalle ore 8 alle 23 sul Lungomare Bettolo a Recco. Questo è un segno dei tempi, che subisce il condizionamento dovuto ai motivi di emergenza sanitaria.

«Lo spostamento è stato necessario per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche e per consentire agli operatori ambulanti di avere comunque un’occasione di lavoro ̶ commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alle attività produttive Enrico Zanini. ̶ E’ necessario imparare da queste vicende che lo stare insieme si può fare anche in altri modi».

Il primo cittadino di Recco, con apposita ordinanza ha previsto quanto segue: l’area della fiera sarà delimitata con transenne e nastri bicolore, è obbligatorio l’uso della mascherina per operatori e clienti, acquirenti che non dovranno essere più di due per banco.

Prima dell’inizio delle vendite ogni operatore commerciale dovrà posizionare a terra la segnaletica per tenere distanziati i clienti tra loro e dovrà segnalare alla Polizia locale lo svolgersi di eventuali situazioni di assembramento.

Gli ambulanti, inoltre, dovranno pulire ed igienizzare quotidianamente le attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita e mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti e guanti monouso per scegliere la merce. In allegato l’ordinanza. ABov