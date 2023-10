Recco, inizio lavori per nuovo semaforo di via Assereto

Il Comune di Recco: inizio lavori propedeutici all’installazione del semaforo di via Assereto.

La circolazione in via Assereto diventerà più sicura grazie all’installazione di un semaforo all’altezza del civico 33 nel centro di Recco. I lavori propedeutici per la collocazione dell’apparecchio prevedono il taglio della pavimentazione stradale, lo scavo meccanico, l’analisi chimica dei materiali di risulta, la posa di cavidotti e corrugati flessibili.

Poi la fondazione in misto cementato e la posa di calcestruzzo per i plinti del semaforo. Questi lavori sono finalizzati a migliorare la sicurezza stradale in città.

«L’idea di sistemare il semaforo è nata da numerose segnalazioni da parte dei residenti – sottolinea il sindaco Carlo Gandolfo – i quali hanno avvertito che le auto nel rettilineo si muovono a velocità sostenuta, creando situazioni di potenziale pericolo.

L’impianto consentirà di aumentare la sicurezza dei nostri cittadini in quanto la lanterna semaforica verrà posta in corrispondenza dell’attraversamento pedonale. Un progetto condiviso con l’ufficio tecnico e la polizia locale per far attraversare in sicurezza i pedoni».

Per le attività propedeutiche all’installazione del semaforo sono stati investiti € 5.437,33, l’intervento è stato affidato alla ditta “Em.Co.Bit” di Cogorno. ABov