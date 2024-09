Recco. Fibrosi cistica, il ponte di San Nicola si colora di verde per la settimana di sensibilizzazione.

Lunedì 23 e martedì 24 settembre, il Ponte di San Nicola e l’aiuola della Sala Polivalente si illumineranno di verde in occasione della settimana di sensibilizzazione sul test del portatore sano di fibrosi cistica (FC), una delle malattie genetiche gravi più diffuse, senza ancora una cura risolutiva.

Il Comune di Recco, insieme a una ventina di comuni italiani, ha infatti aderito all’iniziativa promossa dalla Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica, che mira ad aumentare la conoscenza della malattia e del test del portatore sano di FC.

«Accogliendo l’invito della Fondazione – dice il sindaco Carlo Gandolfo – abbiamo deciso di illuminare il ponte e l’aiuola di verde per fare conoscere la malattia, informare sull’efficacia del test genetico e promuovere nelle famiglie una genitoriale consapevole».

Uno su 30 è, infatti, la frequenza con cui si presenta la condizione di portatore di fibrosi cistica nella popolazione italiana. Un portatore non ha sintomi e non è malato. Ma una coppia composta da due portatori di FC ha, a ogni gravidanza, una probabilità su 4 di avere un figlio malato (25%).

La fibrosi cistica alcune spiegazioni:

La fibrosi cistica (abbreviata spesso come FC, detta anche mucoviscidosi è una malattia genetica. Si trasmette con modalità autosomica recessiva, causata da una mutazione nel gene CFTR, il quale codifica per una proteina che funziona come canale per il cloro detta CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator). La fibrosi cistica è la malattia genetica ereditaria mortale più comune nella popolazione caucasoide.

La sintomatologia, che coinvolge differenti organi interni, è riconducibile all'anomalia nell'escrezione del cloro, normalmente mediata dalla proteina codificata dal gene CFTR. Tale alterazione porta alla secrezione di muco molto denso e viscoso e quindi poco scorrevole. La conseguente ostruzione dei dotti principali provoca i sintomi principali. Comparsa di infezioni polmonari ricorrenti, insufficienza pancreatica, steatorrea, cirrosi epatica, ostruzione intestinale e infertilità maschile.