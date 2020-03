Recco e la chiusura delle attività commerciali

La consapevolezza della gravità della situazione sanitaria ha fatto sì che gli operatori commerciali di Recco abbiano prontamente accolto le normative

emanate per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, sia in materia di *chiusura di attività commerciali*, sia in materia di messa in *sicurezza* (per i lavoratori e per gli utenti) per le attività che continuano ad essere aperte.

Ascoltiamo quotidianamente le esortazioni da parte della comunità medico-scientifica di *limitare gli spostamenti e le uscite alle attività strettamente essenziali* e tali inviti sono stati raccolti e riproposti da più parti, non ultimo il Sindaco che ormai quotidianamente rivolge tale l’appello alla cittadinanza.

Nonostante ciò, abbiamo la *sensazione che la situazione emergenziale sia tutt’ora ampiamente sottovalutata* e non ben compresa da una parte della popolazione; troppe, a nostro avviso, sono le persone che girano per le strade di Recco senza un’apparente necessità, una chiara meta o un improrogabile scopo.

La nostra categoria vive sulla circolazione delle persone: più persone ci sono in giro, più il commercio e l’intera economia sono floridi. Quindi la nostra segnalazione, la nostra denuncia, è ancor più seria e grave.

Il *fondato timore* è che il rispetto solo parziale delle limitazioni avrà l’effetto di far perdurare nel tempo il contagio con tragiche *conseguenze* *sul piano umano e sanitario* (gli ospedali continueranno a lavorare in condizioni critiche e purtroppo continueremo ad aggiornare quotidianamente il conteggio delle vite perdute), ma *anche sul piano economico* , non consentendo la riapertura di aziende, attività produttive, artigianali e negozi nei tempi auspicati… e il supporto offerto dai recenti Decreti governativi potrebbe non essere sufficiente a garantire la sopravvivenza di piccole, medie e grandi imprese.

Pertanto, rivolgendo un ulteriore *appello alla popolazione* per responsabilizzare i quotidiani comportamenti in tutela della propria salute e di quella dei propri cari, chiediamo anche alle autorità preposte di intensificare i controlli e *invitare ad un più stretto rispetto delle regole* .

*Solo così,* collaborando tutti insieme, allora sì che potremo dire: *CE LA FAREMO!!!*

ASCOM Delegazione di Recco, Alice Diena