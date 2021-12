Recco, appuntamento podistico con il Confeugo Urban Trail

Recco, Confeugo Urban Trail, è la corsa non competitiva della distanza di otto chilometri. La corsa è in programma domani, domenica 12 dicembre, con la partenza alle ore 10 dalla piazza del Comune di Recco.

Il percorso si snoda, anche se un po’ più lungo, per buona parte sullo storico tracciato della marcia del Confuego. L’evento è organizzato dal Comitato Gemellaggio Recco – Ponte di Legno, dal Comune di Recco, dalla Pro Loco e dall’Asd Podisti Golfo Paradiso.

«Accogliamo con piacere questa bella iniziativa a carattere sportivo che si apre a tutti, anche alle famiglie, e che sarà l’occasione per i partecipanti di vivere il nostro territorio e i suoi paesaggi in modo diverso, percorrendone angoli che non sempre sono conosciuti. Il ringraziamento va all’assessore alle tradizioni popolari Francesca Aprile e al consigliere delegato Chicca Zanzi, presidente del gruppo podisti, per il loro impegno su questo appuntamento».

Spiega il sindaco Carlo Gandolfo. L’evento è aperto a tutti, iscrizioni prima della partenza con ritrovo alle ore 9.30. ABov