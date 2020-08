Recco: aperto il cantiere per costruire il Ponte di ferro

Il cantiere per la costruzione del “ponte di ferro”, passerella pedonale che attraversa il torrente Recco tra via Pisa e via Roma è stato aperto ieri mattina 24 agosto 2020. A quasi due anni dalla stesura del progetto, l’intervento inserito nel piano delle opere pubbliche, prevede un investimento di 74.408.90 euro, con 69.944 euro stanziati dall’ Ente Regione Liguria e un contributo del comune di Recco di 4.464 euro.

I lavori, come stabilito dal crono-programma dovrebbero durare circa due settimane. L’insieme del progetto prevede la completa messa in sicurezza del ponte (lungo circa 30 metri) mediante la sostituzione degli elementi ammalorati; in particolare l’intervento prevede la sostituzione delle travi longitudinali, del piano di calpestio e del parapetto, utilizzando materiali in acciaio.

I ritardi sofferti nell’esecuzione dei lavori sono stati causati dall’inadempienza della prima ditta aggiudicataria dei lavori con gli inevitabili allungamenti dovuti alle procedure burocratiche prescritte dalla normativa, alla successiva riconvocazione della commissione di gara per la rivalutazione delle offerte e al seguente affidamento dei lavori.

«Sappiamo che la riapertura al transito sulla passerella era particolarmente attesa dai cittadini, costretti a un lungo giro per passare dall’altra parte del torrente ̶ dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo ̶ lo stop al progetto è stato dovuto alle inadempienze della prima ditta aggiudicataria dell’opera, cui si è aggiunto il forzato fermo all’operatività dei cantieri per le opere pubbliche a causa dell’emergenza sanitaria. Durante questa fase gli uffici tecnici però, con grande impegno, hanno portato avanti le procedure burocratiche permettendo così l’avvio dei lavori». ABov