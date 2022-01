Recco, giovani e lavoro: sono aperte le iscrizioni ai corsi dell’Istituto Tecnico Superiore Turismo Liguria.

Sono aperte iscrizioni corsi all’Istituto Tecnico Superiore Turismo per 50 i posti disponibili. Sono corsi per formare tecnici della ristorazione ed esperti per la promozione e il marketing territoriale. Per iscriversi c’è tempo fino al 18 febbraio 2022. Sono due i nuovi corsi promossi dall’ ITS Turismo Liguria – Academy of Tourism, Culture And Hospitality. La sede delle lezioni è nella Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure. Il Comune di Recco è socio fondatore dell’Istituto Superiore del Turismo.

I 50 posti disponibili con due corsi attivati, formeranno tecnici per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali; la formazione avverrà mediante le nuove tecnologie digitali e i social network e tecnici della ristorazione e di cucina per l’hotellerie 4.0.

Quali specialità e opportunità di lavoro offrono questi corsi ai giovani? Chiediamo al sindaco Gandolfo?

«Crediamo che in un momento così difficile sia fondamentale creare opportunità di formazione professionale saldamente legate al tessuto produttivo locale. Questo istituto preparerà i giovani alle esigenze delle imprese, ritagliando la formazione esattamente sul lavoro. Attraverso l’attivazione di corsi specifici, si risponderà alle necessità del territorio nell’ambito del turismo e della gastronomia, settore che per Recco riveste una particolare importanza». Commenta il sindaco Carlo Gandolfo. ABov