Recco, 78° anniversario della Liberazione: le celebrazioni.

Questa mattina a Recco si sono tenute le cerimonie per il 25 Aprile, Festa della Liberazione. Il sindaco Carlo Gandolfo ha deposto la corona di alloro al Monumento ai Caduti in guerra e al Sacrario delle vittime civili dei bombardamenti. I cittadini si sono quindi radunati presso il Monumento ai Caduti del Mare per la deposizione di una corona d’alloro, a seguire il corteo si è articolato nelle vie cittadine con deposizione di corone alle targhe commemorative di via Massone, in piazza Gastaldi e nell’atrio del Palazzo comunale.

Ad accogliere i cittadini in piazza Nicoloso, letture sulla Resistenza a cura dell’ Anpi, sezione “Ruby Bonfiglioli” e le note della Filarmonica Rossini. La mattina si è conclusa con la celebrazione della Santa Messa in suffragio dei Caduti presso la Chiesa Parrocchiale. Presenti alle manifestazioni anche il sindaco dei ragazzi Alice Lacqua, il presidente del Consiglio comunale Paolo Badalini e altri esponenti dell’Amministrazione comunale. ABov