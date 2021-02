Recco, 20enne egiziano abitante a Uscio fermato in auto con la droga: denunciato

Ieri sera a Recco due studenti, gravati da pregiudizi di polizia, sono stati fermati a bordo di un veicolo dai carabinieri della Compagnia di S. Margherita Ligure.

Il conducente, un 19 enne di Uscio, deteneva, nascosta tra le gambe, uno spinello con hashish e quindi è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Il passeggero, un 20 enne egiziano, abitante a Uscio, è stato perquisito e trovato in possesso di 12 grammi di hashish già suddiviso in dosi e un bilancino elettronico di precisione. Pertanto, è stato denunciato in stato di libertà per “traffico e detenzione illeciti di sostanza stupefacente o psicotrope”.

Droga e materiale sequestrati.