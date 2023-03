Rally e pista attendono la New Racing for Genova

Sarà impegnata nel Trofeo Maremma e nella Formula Predator’s

Rally e velocità in pista nei prossimi impegni della New Racing for Genova. La scuderia ligure, infatti, sarà impegnata nel 47° Trofeo Maremma, in programma a Follonica sabato e domenica, e nella prova internazionale di Formula Predator’s nell’ambito del Formula X Racing Weekend, in calendario domenica all’Autodromo Nazionale di Monza.

Trofeo Maremma – La gara toscana, valida quale seconda prova della Coppa Rally di Zona 6, vedrà in lizza Matteo Ceriali, in coppia con Iacopo Innocenti ed al volante della Peugeot 208 Rally4. Per il giovane pilota torinese si tratterà di una gara test, legata ad una migliore conoscenza della vettura in vista della sua futura partecipazione alla serie IRC (International Rally Cup), che scatterà il 20 aprile all’Isola d’Elba.

Formula Predator’s – Torna in pista Egidio Aragno. Il driver savonese, infatti, sarà al via della gara internazionale di Formula Predator’s che si svolgerà all’Autodromo Nazionale di Monza nell’ambito del Formula X Racing Weekend. Nel tempio della velocità, Egidio Aragno sarà al volante della sua monoposto PC015H con cui lo scorso anno ha preso parte al Trofeo Predator’s Factory.

