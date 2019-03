Rally dei Laghi: Fredducci (Racing for Genova Team) soffre ma vince la classe A7

Genova, 18 mar. – E’ iniziata nel migliore dei modi la nuova stagione agonistica del genovese Luca Fredducci. Al Rally dei Laghi, dove ha corso con una Renault Clio Williams messagli a disposizione dalla FR New Motors ed in coppia con la fidanzata, la locale Clarissa De Rosa, il portacolori della scuderia Racing for Genova Team ha colto un tondo successo in classe A7, dove ha preceduto di oltre 2’23” il suo principale antagonista, piazzamento a cui ha anche abbinato la trentaseiesima posizione in graduatoria assoluta.

Gara parecchio travagliata, quella del pilota genovese, specie nelle battute iniziali, dove ha “stallonato” due pneumatici nelle prime due prove speciali. “Per disputare la terza ps – precisa Luca Fredducci – visto che ne avevamo già sostituito due, abbiamo dovuto mettere al posteriore destro l’unica gomma morbida rimasta sana, che però non teneva come avrebbe dovuto e che ci ha causato un testacoda con relativa toccata contro le rocce e vistoso danno al posteriore. Malgrado ciò, alla fine del primo giro eravamo in testa alla classe e con un notevole vantaggio: nella seconda parte abbiamo usato solo quattro gomme da pioggia e siamo arrivati in fondo con passo moderato”.

Sul piazzamento finale dei portacolori della Racing for Genova Team pesa, inoltre, il fatto che la coppia non abbia potuto utilizzare per tutta la gara la quarta marcia. Alla fine, ad ogni modo, grande soddisfazione per il risultato conseguito sia da parte dell’equipaggio che della scuderia.