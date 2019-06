Racing for Genova Team con sette vetture al Rally del Taro

Genova, 3 giu. – Sette vetture della scuderia Racing for Genova Team nel prossimo fine settimana saranno in lizza a Bedonia, in provincia di Parma, nel Rally del Taro. Di queste, una prenderà parte alla gara internazionale valida quale terzo appuntamento dell’IRC (International Rally Championship): è la Skoda Fabia R5 di Gigi Giacobone e Monica Cicognini, chiamati a confermare la settima posizione finale conquistata al rally Appennino Reggiano.

Le altre sei vetture, invece, affronteranno la gara con validità regionale. Si tratta delle Peugeot 106 1400 N1 di Paolo Garibaldi – Michele Guastavino e di Nicolò Franca – Mirella Siri e delle 106 1400 A5 di Andrea Peirano – Nicole Arata e di Luca Fontana – Ponti, della Mg Rover di Gruppo Racing Start di Donato Lanzarotti e Fabio Farinella e, in ultimo, della 106 1600 N2 di Luca Basso – Simone Cuneo.

Domenica prossima impegni anche per altri due piloti della scuderia Racing for Genova Team. Giacomo Gozzi, al volante della performante Radical SR4 1400, sarà al via della “Susa – Moncenisio” mentre Stefano Zambelli, con la Triumph Dolomite Sprint che gli sarà messa a disposizione dall’amico Roberto Percivale, prenderà parte alla 10^ Cronoscalata Storica dello Spino, prova del CIVSA (Campionato italiano Velocità in Salita per Autostoriche).

Domenica scorsa, infine, alla cronoscalata “Verzegnis – Sella Chianzutan”, improvviso forfait di Christian Rapuzzi, per problemi di meccanica alla sua Polini 04 Suzuki, e buona prestazione di Antonino Oddo (Peugeot 106 1400), che ha conseguito il secondo posto in Classe E1 It 1400 (su 9 classificati) oltre alla 106^ posizione assoluta finale (su 177 concorrenti).